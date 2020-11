VIDEO ⟩ Iedvesmojoši! Tautas deju ansambļa "Līgo" sveiciens valsts svētkos

"Tautasdziesmu cikla "Latvietes mīts" trauslais, gaišais un pārpasaulīgais skanējums ieveda mītiski radošā ciklā, kas pārtapa deju uzvedumā. To caurstrāvo mīlestība pret Latvijas dabu, cilvēku dzīvi saskaņā ar to, un tradīcijām, kas mantotas no paaudzes paaudzē. Ir patiess prieks, ka dažas no uzveduma "Latvietes mīts" dejām TDA Līgo šovasar izdevās nodejot brīvdabas koncertā Kazdangā un ļoti ceru, ka jau nākamgad Vasaras saulgriežos atgriezīsimies Kazdangas pusē, kur Valātas pilskalnā baudīsim īpašu sajūtu koncertu skatītāju klātbūtnē," stāsta Jānis Purviņš.