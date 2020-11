VIDEO ⟩ "Ja vajadzēs nošaut, būsi labi pamanāma." Latviete atklāti par savu pieredzi ar vajātāju

Solvitas stāsts ir skarbs - viņas bijušais draugs sievieti veajāja un izteica draudus dzīvībai, turklāt šajā situācijā policija nav spējusi uzreiz pāridarītāju saukt pie atbildības. Labdarības akcijas "Dod pieci!" ietvaros Latvijas Radio stāsta par vardarbību ģimenē un par to, kā to novērst. Vajāšana ir viena no vardarbības pazīmēm, par kuru bieži vien klusē.