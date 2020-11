SPKC aicina Vecrīgas "B Bārs Restorāns" apmeklētājus novērot savu veselības stāvokli

Kā liecina informācija "B Bāra" lapā sociālajā tīklā "Facebook", 7.novembrī apmeklētāji tika aicināti uz pēdējo pasākumu pirms stingrākiem ierobežojumiem, kas stājās spēkā 9.novembrī. "Paspēj satikties un izbaudīt B atmosfēru, B kokteiļus un B mūziku jau šodien B Bārā Restorānā plkst. 19:00-00:00," teikts ierakstā par pasākumu "The last one before lockdown". Kā liecina ieraksts "Facebook", pasākumā piedalījās DJ Rudd.