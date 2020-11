"Swedbank" uz laiku apturējusi studiju un studējošo kredītu izsniegšanu

No visiem izsniegtajiem kredītiem 6% studentu pieteicās gan studiju, gan studējošā kredītam, taču vairumam atbalsts bija nepieciešams tieši studiju maksas segšanai. Lielākā daļa jeb 45% no visiem izsniegtajiem studiju kredītiem bija no 5000 līdz 10 000 eiro apmērā par visu studiju periodu. Vairāk nekā trešdaļai (37%) studiju izmaksu segšanai bija nepieciešami līdz 5000 eiro, savukārt katram desmitajam - no 10 000 līdz 15 000 eiro. Neliela daļa studentu (5%) izvēlējās apgūt tādas profesijas, kuru kopējā mācību maksa pārsniedz 15 000 eiro. Kopumā vidējā summa, ko studenti šogad aizņēmās studiju izmaksu segšanai, ir 6840 eiro, savukārt kopējā izsniegto kredītu summa līdz 8.novembrim sasniegusi 16,1 miljonu eiro.