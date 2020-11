Pēdējās dienās Daugavpils reģionālajā slimnīcā pieaug vietējo Covid-19 pacientu īpatsvars

Trešdien iestādē ārstējas 38 Covid-19 pacienti, viens no viņiem bijis smagā stāvoklī. Nedēļas nogalē viens cilvēks, kuram reanimācijā tika veikta plaušu ventilācija, mira.

Pēdējo dienu tendence rāda, ka ir palielinājies koronavīrusa slimnieku īpatsvars no Daugavpils, un trešdien tādu bijis 21 no 38. Slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs atklāja, ka rudens sākumā vairāk pacientu ir bijis no citām administratīvajām teritorijām, taču tagad situācija mainījusies.