Politoloģe: Pūce ar autostāvvietu caurlaidi izdarīja to pašu, par ko atlaida Ušakovu

RSU lektore norādīja, ka Ušakova atlaišana ir apliecinājums tam, ka tas bija politisks lēmums. "Redzams, ka Pūce nebija gaišais tēls, kurš sēž mājās un domā, cik slikti rīkojies bijušais Rīgas mērs. Viņš izdarīja to pašu," teica politoloģe, piebilstot, ka viņa atlaišanas lēmums pieņemts ne aiz vērtību pārliecības, bet politiskā uzstādījuma.

Tā kā Pūce ir "Attīstībai/Par!" līdzpriekšsēdētājs un apvienību veidojošās partijas "Latvijas attīstībai" vadītājs, vaicāta, vai viņam nevajadzētu aiziet arī no šiem vadošajiem amatiem, politoloģe norādīja, ka "principā jā".

Viņasprāt, no morāles un ētikas viedokļa Pūcem būtu jādomā par atkāpšanos no šiem augstajiem amatiem, jo viņš ir parādījis savu izpratni par lietām.

"Partijas valde ir institūcija, kas nodarbojas ar ideoloģisko un organizatorisko pusi. Ja ar to nodarbojas cilvēks, kura reputāciju cilvēki apšauba, tad man ir bažas, ko un kā tieši viņš organizē partijas darbā," teica eksperte.

Lūgta komentēt, kādu ietekmi šis notikums atstās uz partiju un tās reitingiem, Metla-Rozentāle uzsvēra, ka to šobrīd grūti komentēt. Ja Pūce atkāpsies no visiem posteņiem, un uzņemsies visu vainu uz sevi, kā arī "izpirks partijas vārdu", tad reitingi vairs nebūs tik apdraudēti.

Savukārt, ja viņš saglabās pozīciju partijas valdē, tad ir saskatāms risks, jo sabiedrība apšaubīs partijas politiku. Arī pretinieki to varētu izmantot, kā spēcīgu priekšvēlēšanu kārti, lai apšaubītu partijas tēlu un reputāciju. Vienlaikus Metla-Rozentāle akcentēja, ka, apzinoties to, cik ilgi Pūce bijis politikā, vienas caurlaides dēļ viņam būtu grūti atteikties no politiskās karjeras.