LIZDA vēl nelems par Šuplinskas demisijas pieprasīšanu, dodot vēl laiku atbildēt uz virkni jautājumu

No IZM atbildēm būšot atkarīgi tālākie arodbiedrības lēmumi - vai un kādā laika ietvarā tiks sadzirdētas LIZDA prasības, vai veiks grozījumus, radīs nepieciešamo finansējumu, un kā pilnveidos šo dialogu.

Vanaga atbildēja, ka pieprasījumi arī turpmāk būs, jo tas izriet no nozarē strādājošo prasībām. Tāpat viņa minēja, ka no ministres sniegtajām atbildēm būs atkarīgs tas, kāds veidosies sadarbības tilts starp LIZDA un IZM. "Mēs lūkotu to redzēt stipru un drošu. Mūsu aicinājums ir ieklausīties un sadzirdēt," teica arodbiedrības priekšsēdētāja.