Politologs: Pūces demisijas pieņemšana ar steigu ir Kariņa vēlme saglabāt valdību

Pūces lēmumu atkāpties no amata Skudra sauc par pašsaglabāšanos, lai varētu turpinātu darbu politikā, jo, ņemot vērā pēdējos notikumus gan saistībā ar SIA "Rīgas satiksme" autostāvvietu caurlaižu izmantošanu, gan "saķeršanos" starp valdības vadītāju un veselības ministri Ilzi Viņķeli (AP) ministru varētu atsaukt no amata.

Vienlaikus viņš pauda, ka Pūcem būtu jāpamet partijas "Latvijas attīstībai" vadītāja amats. "Pretējā gadījumā tas nav loģiski, ne no politiskā, ne no atbildības viedokļa," piebilda profesors.

Vērtējot to, vai Pūce varēs turpināt veiksmīgu politisko karjeru, Skudra atzina, ka tas būs atkarīgs no tā, vai pret viņu tiks ierosināta lieta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB). "Ja lieta par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu tiks ierosināta, viņš tiks politiski aprakts," uzskata politologs. Tāpat esot svarīgi, vai apvienības iekšējā opozīcija ļaus viņam atgriezties Saeimā.

Skudra atturējās prognozēt, kurš varētu ieņemt demisionējošā ministra vietu, pieļaujot, ka tas varētu būt kāds no pašvaldību vadītājiem, turklāt pēdējā laikā partijas "Latvijas attīstībai" rindas papildinājuši vairāki domju priekšsēdētāji. Apvienība "Attīstībai/Par" ir kļuvusi trauslāka, tāpēc "spēlei" par jaunā ministra izvēli no kādas no apvienībā ietilpstošajām organizācijām jābūt uzmanīgai, secināja Skudra.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauž no amata aizejošais ministrs, uzsverot, ka par izdarītām kļūdām ir jāuzņemas atbildība un tieši to viņš arī darīs.