Pavļuts: Jauno VARAM ministra kandidātu varētu izvirzīt jau nākamnedēļ

Pavļuts arī aicināja līdzšinējā ministra Jura Pūces (AP), kurš ir AP ietilpstošās partijas "Latvijas attīstībai" priekšsēdētājs, demisiju skatīt pilnīgi atdalīti no jautājuma par valdības stabilitāti. Pēc viņa domām, šim notikumam nevajadzētu atstāt nekādu ietekmi uz to. "Diezgan droši varu apgalvot, ka tam, kas ir noticis, nav nekāda tieša sakara ar valdības stabilitāti. (..) Uzskatu, ka valdība ir strādāt spējīga," viņš norādīja.

Pavļuts arī pastāstīja, ka politiķi esot diezgan vienkārši pašvaldībā noskaidrojuši patiesību par to, vai Pūce izmantojis Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi. Tad sapulcējusies AP valde, runāts gan tās ietvaros, gan ar Pūci, un sarunu lēmums bija, ka Pūcem ir jāatkāpjas.

Vaicāts, vai šis ir vienīgais iemesls, kādēļ Pūce atkāpies, Pavļuts mudināja šajā gadījumā nespekulēt, uzsverot, ka šī ir konkrēta reakcija uz to, ko Pūce ir pateicis. Pavļuts akcentēja, ka šis nav veids, kā kārtot kaut kādas savstarpējās attiecības, ja kādam kaut kas tiešām ir sakrājies.

Kā vēstīts, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amats ir vakants no šodienas, jo vakar par atkāpšanos no tā paziņoja līdzšinējais ministrs Pūce un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) Pūces demisiju bez kavēšanās pieņēma, aicinot AP uz šo posteni virzīt jaunu kandidātu.

Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.