Pēdējo divu nedēļu laikā Latvijas kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs ir dubultojies

No visiem aizvadītajā diennaktī mirušajiem pacientiem trīs bijuši vecuma grupā no 65 līdz 75 gadiem, divi no 75 līdz 85 gadiem un vēl trīs no 85 un 95 gadiem. Viena mirusī persona bijusi vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem. Līdz šim Latvijā mirušas 116 personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.