Pūce iesniegumā Saeimā lūdz atjaunot savu deputāta mandātu

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli deputātam, kurš iepriekš nolicis šo mandātu uz ministra pilnvaru laiku, dokuments par deputāta pilnvaru atjaunošanu ir jāiesniedz parlamenta Prezidijam nedēļas laikā no dienas, kad viņš beidzis ieņemt ministra amatu.

Prezidijs šo iesniegumu nodod Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, kuras pārstāvis par to paziņo Saeimas nākamajā sēdē. Ar paziņojuma brīdi tiek atjaunots deputāta mandāts Saeimas loceklim, kurš to nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku.

Kā ziņots, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amats ir vakants no šodienas, jo vakar par atkāpšanos no tā paziņoja līdzšinējais ministrs Pūce un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) Pūces demisiju bez kavēšanās pieņēma, aicinot AP uz šo posteni virzīt jaunu kandidātu.

Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.