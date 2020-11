Jauna informācija par aizvadītajā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem Latvijā

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 175 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1900 cilvēki.

Daugavpilī reģistrēti 53 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 405 cilvēkus.

Jūrmalā reģistrēti 13 jauni inficētie un pēdējās 14 dienās saslimušo kopējais skaits pilsētā ir sasniedzis 112 iedzīvotājus. Tikmēr 12 jauni saslimušie reģistrēti Jelgavā, kopējam divās nedēļās inficēto skaitam pieaugot līdz 61 cilvēkam.

Gan Liepājā, gan Jēkabpilī aizvadītajā diennaktī atklāti 11 jauni saslimušie, kopējam 14 dienās inficēto skaitam pieaugot līdz 84 Liepājā un līdz 52 iedzīvotājiem Jēkabpilī.

Pa deviņiem jauniem saslimušajiem ir reģistrēti Daugavpils novadā un Ventspilī. Pa astoņiem jauniem inficētajiem reģistrēti Valmierā, Talsu un Mārupes novadā, pa septiņiem - Rēzeknē, Smiltenes un Aizkraukles novadā. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Covid-19 ir atgriezies Skrundas, Alsungas un Ludzas novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1900, Daugavpilī - 405, Jūrmalā - 112, Krāslavas novadā - 91, Liepājā - 84, kā arī Rēzeknē - 83 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 86 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 75 vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 65 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kā arī vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 455 Covid-19 gadījumi, savukārt deviņi pacienti, kuriem bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrēto Covid-19 pacientu nāves gadījumu skaits.

No visiem aizvadītajā diennaktī mirušajiem pacientiem trīs bijuši vecuma grupā no 65 līdz 75 gadiem, divi no 75 līdz 85 gadiem un vēl trīs no 85 un 95 gadiem. Viena mirusī persona bijusi vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem. Līdz šim Latvijā mirušas 116 personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 6734 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars ir 6,76%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 9836 personām, bet no Covid-19 izveseļojies 1515 cilvēki.

Pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti 39 Covid-19 pacienti, savukārt kopumā patlaban stacionēti ir 318 sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Šis ir līdz šim lielākais kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits. Iepriekš augstākais rādītājs bija 9.novembrī, kad slimnīcās bija ievietoti kopumā 313 Covid-19 pacienti.