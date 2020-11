VIDEO ⟩ Bolderājā bērnudārzā audzinātāja pret diviem divus gadus veciem bērniem pielieto fizisku spēku

Viens no mazajiem tika notriekts no kājām un nopērts, taču otru, aiz rokas sieviete burtiski izrāva ārā no spēļu namiņa.

"Tā otrā meitene, kura bija namiņā un kurai sākumā ar maisu iesita pa galvu, pēc tam viņu izvilka ārā un iesita – tā bija mana meita. Es biju tādā šoka stāvoklī. Uzreiz atprasījos no darba, aizskrēju uz to dārziņu. Man vadītāja piedāvāja noskatīties video, es teicu, paldies, es to jau esmu redzējusi," stāsta viena no mammām.