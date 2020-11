"Kustība "Par!"" un koalīcijas partneri pagaidām nekomentē Pleša kandidatūras izvirzīšanu ministra amatam

Augulis personīgi Plešu vērtē kā cienījamu cilvēku, kurš Saeimā "ugunskristības" piedzīvojis, vadot administratīvi teritoriālās reformas pieņemšanas procesu. Līdz ar to, neskatoties uz viņa jaunību, Plešam ir bijusi pietiekoši liela pieredze, arī esot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā un kā Bauskas domes deputātam, atzīmēja Augulis.

ZZS frakcijas vadītājs norādīja, ka Pleša kandidatūras izvirzīšanas gadījumā, politiskais spēks vēlēsies iepazīties ar viņa redzējumu par pašvaldībām, to darbu un finansējuma pieejamību. Augulis atzīmēja, ka ATR veidošanas laikā izteiktie solījumi par papildu līdzekļiem pašvaldībām neesot piepildījušies.

Tagad jau bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Pūce atkāpās no amata pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns. "Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.