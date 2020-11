Covid-19 ⟩ "Es sēdēju un drebēju, kad viņu aizveda prom." Mirušās Lienes Liepas palātas biedrene atklāj piedzīvoto slimnīcā

Covid-19 pacienti Ziemeļkurzemes slimnīcā izvietoti Infektoloģijas nodaļas izolatoros. Tās ir telpas ar divām ieejām, viena no tām ir no āra. Tieši ārā tika atstātas arī brokastis, pusdienas un vakariņas. Lienei nebija spēka ēdienam aiziet pakaļ.

To, vai palātā bijusi kāda trauksmes poga, Diāna nezina. Vismaz teicis par to neviens neesot. Visa saziņa notikusi, zvanot māsu postenim pa mobilo tālruni. "No šausmām neatceros, cik ilgs laiks pagāja. Atnāk medmāsa gados, bet mums ir jāieceļ Liene gultā. Viņa padauza pa durvīm – atsūtiet vēl kādu. Es nevaru to skatu, kā tā Liene rāpoja uz to gultu," atminas Diāna.