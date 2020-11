Kazakevičs: Rezultāts ir likumsakarīgs

"Protams, ka katra vieta ir būtiska. Arī šodien gribējām uzvarēt un iegūt trīs punktus, lai varam pretendēt uz otro vietu. No turnīra tabulas viedokļa tas ir slikts rezultāts. Domāju, ka to ietekmēja pirmās četras spēles, kurās neizdevās iekrāt vairāk par trim punktiem. Gribējām uzvarēt un mums ir būtiski, kuru vietu ieņemam turnīra tabulā," skaidroja Kazakevičs

"Tas, ka negūstam vārtus, attiecas uz visu uzbrukuma grupu, nevis konkrētu spēlētāju. Ļoti bieži sastāvs no vienas spēles uz otru stipri atšķiras. Tas modelis, kuru esam izvēlējušies vairumā oficiālo spēļu, ir tuvu optimālajam," teica Kazakevičs.

Pagaidām viņš neizjūt no Latvijas Futbola federācijas (LFF) spiedienu, ka neapmierinoša rezultāta gadījumā viņš varētu zaudēt amatu.

"Rezultāts mūs neapmierina, bet esam vienojušies, ka turpinām darbu, mērķtiecīgi strādājot nākotnei. Skaidrs, ka neesam laimīgi tur, kur esam šobrīd un pēdējos gados. Kopīgiem spēkiem mēģinām izkļūt no šīs situācijas," uzsvēra Kazakevičs.

"Pirmkārt, Nāciju līgas sākums ļoti neveiksmīgi sakrita ar to, ka tikko sāku vadīt komandu. Bija izmaiņas izlases sastāvā. Pirmā spēle ļoti slikti ietekmēja tālāko psiholoģisko stāvokli, jo pie liela pārsvara mājās neuzvarējām Andoru. Skaidrs, ka punktu bija jābūt vairāk. Trāpījāmies tādā situācijā, kurā ir jauns treneris, visi gaida uzvaras un vārtu guvumi mums nāk ar grūtībām. Tas viss rada fonu, no kura mums jātiek ārā. Daudzu problēmu risināšana prasīs laiku. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no spēlētāju kvalitātēm un cik daudz viņi spēj uztvert informāciju, taču par pašatdevi un disciplīnu man futbolistiem nav ko pārmest," secināja Kazakevičs.