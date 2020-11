Fanus sajūsmina intīms Maira Brieža ģimenes foto

Viņš vietnē "Instagram" dalījās ar kadru, kurā kailu torsu guļ gultā kopā ar dēliem Gabrielu, Rafaelu un Brendanu, kas nākuši pasaulē no viņa sievas Jūlijas.

Fotogrāfija izpelnījās milzīgu atsaucību no viņa faniem, īpaši tāpēc, ka bokseris ne pārāk bieži dalās ar kadriem no privātās dzīves. "Latvijas lepnums!", "Cik skaista ģimenīte!", "Ļoti laimīga bilde!" - bija daži no komentāriem, kas lasāmi pie kadra.