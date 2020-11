Deputāts Riekstiņš: Ir skaidri jāpasaka, ka kopā ar Baltkrieviju neorganizēsim hokeja čempionātu

Tā politiķis atbildēja uz jautājumu par to, vai Latvijai būtu jāatsakās no dalības čempionātā, ņemot vērā Baltkrievijas režīma veiktās slepkavības un cilvēku varmācīgu piekaušanu un to, ka Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) joprojām pauž atbalstu čempionāta rīkošanai arī Baltkrievijā.