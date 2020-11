Spēkā stājas noteikumi par dīkstāves pabalstiem un subsidētajām darbavietām

No noteikumiem izriet, ka Covid-19 krīzē dīkstāvē esošiem darbiniekiem izmaksāt pabalstus 330 eiro līdz 1000 eiro apmērā mēnesī. Atbalsta pasākumi tiks piemēroti no ārkārtējās situācijas pirmās dienas, 9. novembra, līdz šā gada 31. decembrim. Dīkstāves pabalstu izmaksas aplēstas 65,71 miljona eiro apmērā.

Noteikumi paredz, ka atbalsts dīkstāvē esošu darbinieka atlīdzības kompensēšanai tiks izmaksāts darbiniekam 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas no šā gada 1. augusta līdz 30. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējo bruto darba samaksas pēc 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbiniekam dīkstāves pabalsts būs 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni.