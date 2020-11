Sociālo tīklu zvaigzne Džeimijs Vilsons atklāti par dzimuma maiņu un savu transpersonas pieredzi

Atpazīstamību internetā Vilsons guva 2017. gadā, pateicoties kādam klipam "Facebook" platformā. Mūziķis publicēja video, kurā iemūžināts viņa pārmaiņu periods, no sievietes pārtopot par vīrieti. To noskatījās aptuveni 13 miljoni cilvēku, un ar to dalījās vairākas slavenības.