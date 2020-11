Diennakts laikā stacionēti 45 cilvēki ar Covid-19. Kopējais pacientu skaits slimnīcās sasniedzis 370

Pēdējo 24 stundu laikā veikti 7857 Covid-19 izmeklējumi, reģistrēti 442 jauni inficēšanās gadījumi, piecas personas mirušas (viena persona vecuma grupā no 30 līdz 35, viena no 50 līdz 55, viena no 70 līdz 75, divas grupā no 80 līdz 90).