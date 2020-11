"Es viņu gribēju nogalināt." Maiks Taisons atskatās uz bēdīgi slaveno auss nokošanas incidentu

Šis mirklis bija viens no būtiskākajiem mirkļiem Dzelzs Maika karjerā, jo tās turpinājumā viņš vairs nespēja sasniegt virsotnes, kurās pats reiz atradās. Vaicāts par to, vai viņš būtu gatavs Holifīldam šādi uzbrukt vēlreiz, Taisons atbildēja izvairīgi.

"Es ceru, ka nē. Es teiktu, ka nē, to nekad nevajadzētu atkārtot. Bet, iespējams, es to varētu izdarīt vēlreiz. Katrā ziņā, ja viņš darītu to pašu, ar ko nopelnīja, ka tiek sakosts, tad, jā, iespējams, es to atkārtotu," sacīja Taisons.