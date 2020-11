"Ērkšķu" šova dalībniecei rodas neparasts biznesa plāns. Vēlas piesaistīt pat Eiropas Savienības līdzfinansējumu

Iespējams, tieši jaunapgūtās prasmes rosinās vienu no šova dalībniecēm – trakulīgo Ināru uz īpaši radošām atklāsmēm. Pēc vienas no nodarbībām, viņai radīsies unikāls biznesa plāns, kura īstenošanai jaunā dāma steigsies pat rakstīt biznesa plānu, cerībā piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un kā nu ne – viņa ir pārliecināta, ja ne Latvijā, tad kādā citā valstī viņas ideju noteikti novērtēs.

“Ir mīts, ka cilvēki ir atkarīgi no nikotīna. Pārsvarā visi ir atkarīgi no procesa. Ja tu vari pīpēt kaut ko bioloģisku, nevis to, kas satur darvu un nikotīnu, tad tu vienkārši izbaudi to procesu,” spriež Ināra, piebilstot, ka cigaretes negrasās ražot milzīgos apmēros un sākotnēji vairāk mērķēt tieši uz Latvijas tirgu.