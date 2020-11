"Ērkšķos" otro reizi tiek izbalsota viena un tā pati dalībniece

Neskatoties skaļo attiecību skaidrošanu, arī šoreiz nācās atvadīties no kolēģa, kurš ekspertu un arī dalībnieku vērtējumā šajā nodarbību posmā izrādījis vismazāk iniciatīvas. Lai arī īpašā kolēģu nežēlastībā bija kritusi Laura, viņa saņēma plus punktus ekspertu balsojumā, tāpēc “uz strīpas” sēdās Ināra, Ina un Ginta. Šīm dāmām Bukums pārmeta egoismu – tā vietā, lai raudzītos uz sevi, viņas visās likstās vainojot citus.

Tikmēr kolēģi sprieda, ka mājās būtu jādodas Inai, kura nesen bija izmantojusi otro iespēju un atgriezusies projektā, jo viņa esot “pārāk klusa un neiesaistās nodarbības”. Tāpat tika nosaukts arī Ināras vārds, pārmetot viņai skarbumu un nedomāšanu par to, cik ļoti viņas vārdi var aizskart. Tomēr ekspertu un dalībnieku kopvērtējumā tika lemts, ka “Ērkšķus” jāpamet Inai – 44 gadus vecajai talsiniecei, kura vēlas pārvarēt skaudrās psiholoģiskās traumas un būt pilnvērtīga mamma savām četrām meitām.

“Projekts man deva daudz zināšanu, daudz pamācošu lietu - ja es tā turpināšu, tas mainīs manu dzīvi,” atvadoties no kolēģiem, pārliecinoši sacīja Ina. Savukārt Bukums atzinīgi novērtēja to, ka sieviete saredz un izmanto visas dzīves iespējas - no tā viņa ir lielākā ieguvēja.