Gultas ceļvedis - 15 sievietes vīrieša dzīvē, ar kurām nevajadzētu uzsākt gultas attiecības

Pat ja tā ir tava brālēna trešās pakāpes māsīca no patēva puses, un pat ja jūs abi ļoti mīlat vienu un to pašu seriālu - "Troņu spēles", atbilde ir - "nē". Nekādā gadījumā neuzmācies nevienai no radiniecēm un nekādā gadījumā neliecies ar kādu no viņām gultā. Ir grūti iztēloties kaut ko amorālāku un dīvaināku.

Iespējams, viņa ir tikpat brīnišķīga kā tava labākā drauga mamma un tu gandrīz nemaz neesi pazīstams ar viņas bērniem, kas tev lieliski varētu sadot par tādu vaļību, taču likmes ir augstas: no vienas puses, tu varētu saņemt algas pielikumu (pielikums uz galda seksa veidā neskaitās), no otras puses, tu viņai vari apnikt un viņa tevi vienā mirklī atlaistu no darba. Visticamāk, par to uzzinātu kolēģi un sāktu tevi ienīst, un, iespējams, tu pēkšņi uzzinātu, ka viņas vīrs ir kompānijas īpašnieks; tu viņā iemīlētos, bet viņa tevī nē, un situācija no pikanta sižeta pārvērstos par melodrāmu. Tev to vajag?