VIDEO ⟩ Šogad sabiedrības atbalstu gaida 113 bērni. Uzsākta akcija "Eņģeļi pār Latviju"

egulāri saņemam bērnu vecāku pateicību un ziņas par to, cik ļoti ziedotāju atbalsts ir palīdzējis viņu bērnam sasniegt lietas, kas pavisam nesen vēl likās neiespējamas. Nezinu, vai cilvēki ziedojot aizdomājas par to, cik viņu ziedotajam eiro ir liela vērtība šo bērnu dzīvēs, bet esmu ļoti pateicīga katram par sniegto atbalstu! Un no sirds ceru, ka arī šoreiz mums kopā izdosies palīdzēt visiem 113 bērniem, jo katram bērnam mūsu atbalsts šobrīd ir ļoti nepieciešams", ziedot bērniem aicināja Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.