"Adugs" atbalsta vēstulē apsūdzības par piespiedu darbu dēvē par "galīgiem meliem un nepārbaudītiem faktiem"

Atbalsta vēstulē, kas izsūtīta no mājaslapā norādītās uzņēmuma oficiālās e-pastas adreses, uzsvērts, ka to parakstījuši 79 "Adugs" darbinieki, kuru uzvārdi līdz aģentūrai LETA nonākušajā sūtījumā ir aizklāti.

Vēstules autori izsaka bažas par to, ka "Adugs" vārds ziņu virsrakstos ir nonācis nelāgā gaismā, jo darbinieki uzņēmumā strādājot "ar lielu mīlestību, lai cilvēki varētu galdā celt gardas piparkūkas, "Vecrīgas" un citus labumus". "Nekad savā kolektīvā neesam redzējuši neko no publiski paustā. Tieši pretēji - uzņēmuma vadība ir pretimnākoša, atbalstoša un dažādas kultūras cienoša," apgalvots vēstulē.

VP aģentūru LETA informēja, ka policija bija saņēmusi informāciju no kādas ārvalsts vēstniecības par to, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ir ziņojuši par piespiedu darbu. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šajā Latgalē bāzētajā konditorejas uzņēmumā tikuši ilgstoši ekspluatēti vairāki trešo valstu pilsoņi, izmantojot viņu ievainojamības stāvokli, nemaksājot tiem algu par darbu pilnā apmērā un iedzenot viņus nesamērojami lielā parādu jūgā. Strādniekiem atņemtas pases, pret viņiem pielietota fiziska vardarbība un draudēts ar izraidīšanu no valsts gadījumā, ja viņi neievēros visas noziedzīgā grupējuma izvirzītās prasības. Policija nodarbināto cilvēku valstspiederību aģentūrai LETA neatklāja.