Kāpēc debesskrāpjus Londonā būvē neparastās formās?

Pirmie debesskrāpji sāka parādīties ASV – pašā 20. gadsimta sākumā lielākajās ASV pilsētās tapa greznas, pilīm līdzīgas celtnes. Savukārt jau 20. gadsimta vidū arhitektūras tendences krasi mainījās, un tolaik par modernām celtnēm uzskatīja kastes formas ēkas. Šajā laikā pirmie debesskrāpji parādījās arī Eiropas pusē jeb Padomju Savienībā – te visievērojamākā augstceltne bija Maskavas Valsts universitāte. Savukārt Londona atpalika debesskrāpju būvniecībā, un tikai 1980. gados tur tika uzceltas pirmās augstceltnes. Pirmā no tām bija 1981. gadā celtais "Tornis 42", kas stiepās 183 metru augstumā. Nākamais ievērojamais debesskrāpis Lielbritānijas galvaspilsētā tapa 1991. gadā – tas bija 244 metrus augstais "One Canada Square" tornis.

Krasas izmaiņas Londonas pilsētas ainavā sākās 2000. gados, un šie debesskrāpji pamatīgi atšķīrās no tiem, kas celti ASV, Āzijā vai Apvienotajos Arābu Emirātos. Katra no šīm ēkām izceļas ar savdabīgu formu, piemēram, kāds no debesskrāpjiem līdzinās siera rīvei, cits – piramīdai, bet trešais – cilindram. Pastāv vairāki iemesli, kādēļ Londonā netiek būvētas standarta celtnes.