"Dati ir vienkārši kliedzoši." Covid-19 izplatība draud drīzumā paralizēt veselības aprūpes sistēmu, vēsta raidījumā

Atslepenots valdības dokuments liecina, ka šopavasar valdība rēķinājusies, ka, Covid-19 inficēto skaitam sasniedzot 20 000, Latvijas veselības sistēma tiktu paralizēta. Vīrusa izplatībai turpinoties esošajā ātrumā, tas notiktu pēc nepilna mēneša. Šobrīd Covid-19 pacientu uzņemšanai samazināti citi pakalpojumi, Simtiem mediķu ir inficēti vai atrodas pašizolācijā, līdz ar to veselības aprūpe jau nonākusi krīzē, ziņoja "Nekā personīga".

Šogad pavasarī eksperti valdībai izstrādāja trīs scenārijus epidēmijas attīstībai. Ziņojums bija noslepenots, bet tagad tam slepenības statuss noņemts. Tajā prognozēts mirušo skaits atkarībā no vīrusa izplatības un rēķināts, kurā brīdī veselības aprūpes sistēma tiktu paralizēta.

"Es jau redzu, ka slimnīcas ir krīzes stāvoklī, mums jau četras nedēļas no vietas, nedēļu no nedēļas stāsta, cik ir nopietna situācija, mums rāda statistiku, kā katru nedēļu pieaug grūtības, katru nedēļu to mediķu skaits, kas ir saslimuši vai karantīnā, kas nevar strādāt," sacīja ministru prezidents Krišjānis Kariņš.