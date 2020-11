Mūziķis Kārlis Kazāks dalās pārdomās par Covid-19 sazvērestību teoriju piekritējiem

Nav noslēpums, ka interneta patēriņa apjoms aug tik strauji, ka ar 4G antenām to drīz vairs nebūs iespējams apmierināt. Jau šobrīd par papildu maksu ir iespējams izvēlēties “internetu, kas neraustās”. Kāds ir tavs piedāvājums? Brīdī, kad interneta apraides nepietiks visiem, būs jāizvēlas, kam to nodrošināsim.

Kādas ir 5G aizliedzēju paredzētās prioritātes? Vai atteiksimies no ērtajiem elektrības skaitītājiem un aicināsim savās mājās cilvēkus, kas (kā vecajos laikos) nāks nolasīt rādītājus? Vai dosimies uz valsts iestādēm parakstīt dokumentus un gada ienākumu deklarāciju rakstīsim uz papīra? Vai atteiksimies no iepirkšanās internetā, pie reizes atsakoties no globālās konkurences apstākļiem, kas arī maza tirgus apstākļos ļauj iegūt preces par reālas konkurences noteiktām cenām? Varbūt atteiksimies no videozvanu funkcijas vai Netflix? Vai varbūt noņemam mobilo internetu armijai. Kara taču nav!