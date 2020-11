Lielu popularitāti pasaulē guvis "Netflix" seriāls "The Queen's Gambit" par jaunu meiteni, kura izrādās ļoti talantīga šaha spēlētāja. Jaunā dāma jau pusaudzes gados tiek ierauta šaha pasaulē, kur pārsvarā dominē pieauguši vīrieši. Arī Latvijā ir kāda sieviete, kura iekarojusi ne vien vienu, bet gan divas vīriešu pasaules. Par savu ceļu šahā līdz čempiones titulam portālam "Apollo" stāsta profesionāla šahiste un politiķe Dana Reizniece-Ozola.

"Tagad sievietei noteikti ir daudz vieglāk cīnīties šajā pasaulē, taču ilgtermiņā to izvēlēties par savu profesiju noteikti ir grūtāk nekā vīrietim, jo šahs nav izņēmums nevienlīdzīga atalgojuma ziņā. Līdzīgi kā daudzās citās nozarēs, arī šahā sieviešu atlīdzība, piemēram, balvu veidā ir zemāka. Tas, protams, rada grūtības strādāt šajā jomā un uzturēt savu ģimeni, bet noteikti nevar salīdzināt ar laiku pirms 20, 30 gadiem," stāsta politiķe.

Atšķirībā no seriāla galvenās varones, viņu neapmācīja kāds vīrs, kurš atklājis bērnā talantu, bet gan profesionāli šaha treneri sporta skolā.

"Es esmu mūsu sporta, mākslas un mūzikas skolu fane. Manuprāt, tā Latvijā ir tāda unikāla sistēma, ka, neatkarībā no ģimenes finansiālā stāvokļa, bērnam ir iespēja attīstīt savus talantus.

Es nāku no ne pārāk turīgas ģimenes, mēs dzīvojām Kuldīgā, bet tas, ka man sporta skolā bija iespēja nodarboties ar šahu, ir ļāvis pilnveidoties un atvēris daudz durvju dzīvē.

Reizniece-Ozola ir vairākkārtēja čempione un noteikti būtu ieguvusi vēl daudz titulu, tomēr, iestājoties augstskolā, viņa no profesionālā šaha aizgāja un pati to sauc par vienu no smagākajiem lēmumiem savā dzīvē.