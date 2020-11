65 gadus veca pasaules golfa zvaigzne publisko pikantu kadru, kurā ļauj apskatīt savu vīrišķo mantību

No pirmā acu uzmetiena kadrs šķiet kā jauka, ikdienišķa fotogrāfija, kurā Normans kopā ar suni pastaigājas gar jūru. Tomēr neveiksmīga (vai veiksmīga, atkarībā no tā, kā uz to skatās) vēja brāzma ir atklājusi ko pavisam pikantu. Cauri 65 gadus vecā sportista šortiem redzams viņa vīrišķās mantības apmērs.