Perevoščikovs: Covid-19 pieauguma temps Latvijā turpina sarukt

Līdz ar to Perevoščikovs prognozēja, ka, novērojot šādu pašu tendenci nākamajā nedēļā, saslimstības pieaugums apstātos.

Vadoties pēc SPKC eksperta sacītā, patlaban no kopumā 30 Eiropas valstīm pusē ir vērojams saslimstības pieaugums. Tikmēr atlikušajās 15 saslimstības pieaugums ir apstājies, kamēr atsevišķos gadījumos saslimstība kopumā krītas.

Divas mirušās personas bijušas vecumā no 45 līdz 55 gadiem, vēl astoņas - no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs - no 85 līdz 95 gadiem.