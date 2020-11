"Pasaules gada vieglatlēta" balvai atlasīti pieci finālisti

Vīriešu konkurencē piecu finālistu skaitā iekļuva gargabalnieks Džošua Čeptegei no Ugandas, lodes grūdējs no ASV Raiens Krausers, barjerskrējējs no Norvēģijas Karstens Varholms, šķēpmetējs Johanness Feters no Vācijas un kārtslēcējs Armands Duplantis no Zviedrijas.

Čeptegei šogad laboja pasaules rekordu 5000 metros (12.35,36), 10 000 metros (26.11,00) un piecu kilometru distancē šosejā (12 minūtes un 51 sekunde), kā arī bija ceturtais debijā pasaules čempionātā pusmaratonā.

Krausers palika neuzvarēts desmit lodes grūšanas sacensībās, bet rezultāts 22,91 metrs pasaules visu laiku labāko sarakstā viņu pacēla uz dalītu trešo vietu.

Duplantis divreiz laboja pasaules rekordu kārtslēkšanā telpās (6,17 metri un 6,18 metri) un reizi - stadionā (6,15 metri), kā arī palika nepārspēts 16 sacensībās.

Feters uzvarēja astoņās no deviņām šķēpa mešanas sacensībām un sasniedza rezultātu 97,76 metri, kas ir otrais visu laiku tālākais metiens sporta veida vēsturē.

Varholms 400 metru barjerskrējienā sasniedza sezonas labāko rezultātu pasaulē (46,87), kas ir otrs ātrākais sniegums šajā distancē vēsturē, palika neuzvarēts deviņos skrējienos 400 metros ar barjerām un bez tām, kā arī sasniedza labāko rezultātu pasaulē 300 metru barjerskrējienā (33,78).

Starp finālistiem bija arī sezonas 1500 metru distances labākā rezultāta īpašnieks Timotijs Čerijots no Kenijas, vēl viens ugandietis Džeikobs Kiplimo, kurš pasaules čempionātā pusmaratonā izcīnīja uzvaru ar jaunu sacensību rekordu - 58 minūtes un 49 sekundes, sprinteris Noā Lailss no ASV, diska metējs Daniels Stals no Zviedrijas un 800 metru speciālists amerikānis Donovans Breiziers.

Sievietēm finālā iekļuva skrējiena pasaules rekordiste 5000 metros Letesenbeta Gideja no Etiopijas, divreiz garākas distances skrējēja Sifana Hasana no Nīderlandes, kura stundas laikā noskrēja 18,930 metrus un uzstādīja jaunu pasaules rekordu, divu pasaules rekordu īpašniece pusmaratonā no Kenijas Peresa Jepčirčira, kura ir arī pasaules čempione šajā distancē, venecuēliete Julimara Rohasa, kura iekštelpās sasniedza jaunu pasaules rekordu trīssoļlēkšanā (15,43 metri) un sprintere Elaina Tompsone-Heraha no Jamaikas.

Labāko desmitniekā bija arī pasaulē labākā laika īpašniece 400 metru barjerskriešanā Femke Bola no Nīderlandes, kenijiete Feita Kipjegona (labākais rezultāts pasaulē 800 un 1000 metru skrējienos), 1500 metru distances labākā šīs sezonas rezultāta īpašniece Lora Muira no Lielbritānijas, Helēna Obiri no Kenijas (labākais rezultāts pasaulē 3000 metros) un etiopiete Ababela Ješaneha - pasaules rekordiste pusmaratonā.

Uzvarētāji tiek noskaidroti trīs kārtās. WA padome un "WA Ģimenes" biedri savas balsis nodod ar e-pasta starpniecību, bet fani par saviem favorītiem var balsot WA sociālajos tīklos.

Balsošanā 50% ietekme būs WA padomei, bet atlikušos 50% uz pusēm sadalīs "WA Ģimenes" un fanu balsojums.

Balsojuma pirmā daļa noslēdzās 15.novembra pusnaktī, bet uzvarētāji kļūs zināmi 5.decembrī.