Nosaukti Latvijas vērtīgākie uzņēmumi

"Latvenergo" ir arī viens no diviem Latvijas uzņēmumiem, kas iekļuvis Baltijas vērtīgāko uzņēmumu "Top 10", ierindojoties trešajā vietā. Otrs uzņēmums - "Latvijas valsts meži" - ir Baltijas "Top 10" jaunpienācējs, ierindojoties astotajā vietā.

Pielāgojoties tendencēm pasaulē, topā ir pārskatīti un ieviesti jauni vērtēšanas kritēriji publiski pieejamajai informācijai par uzņēmumu pārvaldību un atklātību pret sabiedrību. No šā gada papildus jau esošajiem kritērijiem no jauna tiek izvērtēti tādi pārvaldības aspekti kā dažādība jeb tas, vai padomē un valdē ir pārstāvēti abi dzimumi, padomē strādā neatkarīgi padomes locekļi un to neatkarība ir skaidri norādīta, kā arī uzņēmumu korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas ziņojumu esamība.