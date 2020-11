LIZDA pieprasa Šuplinskas demisiju

Aģentūrai LETA ir zināms, ka atbildes no IZM arodbiedrībā ir saņemtas noteiktajā laikā.

No šīm IZM atbildēm būšot atkarīgi tālākie arodbiedrības lēmumi - vai un kādā laika ietvarā tiks sadzirdētas LIZDA prasības, vai veiks grozījumus, radīs nepieciešamo finansējumu, un kā pilnveidos šo dialogu.

LIZDA vadītāja Vanaga šorīt intervijā Latvijas Televīzijai atklāja, ka no Šuplinskas saņemtās atbildes arodbiedrību nav pārliecinājušas. "Par būtiskākajiem jautājumiem nesaņēmām pat ne pussoli pretimnākšanu," komentēja Vanaga. Ņemot vērā minēto, arodbiedrības valde šodien gaidāmajā padomes sēdē rosinās pieprasīt ministres demisiju.

Arodbiedrība pieprasīja uzlabot dialogu ar nozari un arī citām organizācijām, reformas īstenot ar atbilstošiem resursiem, taču, ja to nav - atlikt ieceru īstenošanu. Tāpat LIZDA vēlas būt iesaistīta reformu un dokumentu grozījumu izstrādē, kā arī piedalīties IZM rīkotās starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs, un vēlas operatīvu priekšlikumu apzināšanu. LIZDA arī lūdza ministri atvainoties pedagogiem par viņas pausto attieksmi.

Vanaga preses konferencē pēc LIZDA padomes sēdes sacīja, ja ministre piekritīs ņemt vērā arodbiedrības prasības, tiks analizēts, cik daudzas un kuras no tām ņemtas vērā. Vienlaikus viņa akcentēja, ka, ja ministre piekritīs kaut ko no LIZDA aktualizētā ņemt vērā, tas jau apliecināšot viņas attieksmes maiņu un to, ka arodbiedrību ne tikai uzklausa, bet arī sadzird.