Perevoščikovs: Skolās Covid-19 visbiežāk izplatās darbinieku savstarpējās kontaktēšanās rezultātā

SPKC apkopojis septiņos lielākos uzliesmojumus izglītības iestādēs kopš septembra. Kopumā šajos uzliesmojumos bija reģistrēti 325 ar Covid-19 saslimušie, no kuriem 174 bija bērni, 90 - darbinieki, bet 62 - sekundārie inficēšanās gadījumi.

Atbilstoši epidemiologa sacītajam, bērni inficējušies proporcionāli piecos no desmit gadījumiem, skolotāji - trīs no desmit. "Bet mēs zinām, ka attiecība starp šiem ir cita - uz vienu darbinieku parasti ir desmit izglītojamie," norādīja Perevoščikovs, rezumējot, ka skolotājiem risks inficēties darbavietā ir trīs reizes augstāks nekā bērniem.

"Mēs arī pamanījām, ka infekcija visbiežāk uzliesmojumos izplatījās, tāpēc ka skolotāji kontaktējās savā starpā," sacīja epidemiologs, piebilstot, ka atsevišķos gadījumos bērni arī inficējušies no darbiniekiem.

Epidemiologs skaidroja, ka zinātniskie pētījumi pierāda, ka arī bērni ir infekciozi, tomēr viņi Covid-19 izplata mazāk. Viens no iemesliem varētu būt tas, ka cilvēki bez aktīviem simptomiem, proti, bez klepus vai šķaudīšanas, neizdala vīrusu tikpat daudz. "Bez aktīviem simptomiem vīrusam ir grūtāk izplatīties. Tā ir tikai hipotēze - varētu būt arī citi skaidrojumi," norādīja SPKC eksperts.

Epidemiologs arī atklāja, ka parasti, jo jaunāks ir bērns, jo mazākā ir iespēja inficēties. Vecumā no sešiem līdz 19 gadiem visaugstākā saslimstība ir tieši personām 19 gadu vecumā, bet arī bērnu 11 un 12 gadu vecumā saslimstība ir relatīvi augsta. Epidemiologs to skaidroja ar to, ka šajā vecumā potenciāli paplašinās kontaktu loks. Vismazākā saslimstība savukārt ir bērniem 14 gadu vecumā.