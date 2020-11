Septiņi psiholoģiski triki, kas palīdzēs zaudēt svaru jebkurā vecumā

Pārsteidzoši, ka tas patiešām darbojas: pētnieks Alans Hiršs no Čikāgas "Smakas un garšas pētījumu un attīstības" fonda vadīja pētījumu, kas apstiprināja, ka jo biežāk cilvēki smaržo ābolus, banānus un piparmētru, jo mazāk viņi vēlas ēst.

Vai nevarat atteikties no saldumiem? Tad dodiet priekšroku tiem saldumiem un šokolādēm, kurus pirms ēšanas jāiztin no papīra. Šveices ekspertu veiktais pētījums parādīja, ka mēs ēdam par trešdaļu mazāk saldumu, ja vispirms tos atbrīvojam no papīra apvalka.