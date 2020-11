Saeima akceptē palīdzības pabalstu bērnu līdz desmit gadu vecumam pieskatīšanai Covid-19 laikā

Vecākiem būs tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām, ko sociāli apdrošinātajai personai būs tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 30.novembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācija liecina, ka slimības pabalstu gadījumā, ja slimo bērns, piešķir 80% apmērā no strādājošā vecāka, kurš kopj slimo bērnu, vidējās iemaksu algas. Ja saslimst pats strādājošais, par pirmajām desmit dienām darba devējs maksā slimības naudu vismaz 75-80% apmērā no vidējās izpeļņas, bet no 11.slimības dienas VSAA piešķir slimības pabalstu 80% apmērā no vidējās iemaksu algas.