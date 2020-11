No slimības palīdzības pabalsta neieturēs nodokļus

Pabalsta apmērs ir noteikts 60% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Taču no slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko ietur no slimības pabalsta. Līdz ar to jaunais pabalsts finansiāli būtiski neatšķirsies no slimības pabalsta, ko vecāki patlaban saņem pašu vai bērnu slimības gadījumā.