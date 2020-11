Megana Foksa kārtējo reizi iesniegusi laulības šķiršanas prasību, jo attiecības ar jauno draugu kļuvušas nopietnas

Foksai no Grīna ir trīs dēli – astoņus gadus vecais Noa Šenons, sešus gadus vecais Bodijs Ransoms un četrus gadus vecais Džornijis Rivers. Aktrise dēlus iepazīstinājusi ar savu šī brīža draugu, reperi Machine Gun Kelly, īstajā vārdā Kolsonu Beikeru.

Foksa ar reperi iepazinās filmas "Midnight in the Switchgrass" uzņemšanas laikā. Aktrise, pavadījusi laiku prom no vīra, saprata, ka laulībai ir beigas. Šķiršanās bija draudzīga, taču ar laiku sociālajos tīklos abu komentāri kļuva naidīgāki.