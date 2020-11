PVD: Ūdeļu inficēšanās ar Covid-19 gadījumā par tālāko rīcību būs jālemj valdībai

PVD izceļ, ka ūdeles ar Covid-19 var inficēties no inficētiem cilvēkiem vai no citiem inficētiem dzīvniekiem. PVD ir vienošanās ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) - ja kādam no kažokzvēru novietņu darbiniekam tiks konstatēts Covid-19, PVD par to tiks informēts.