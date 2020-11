"Piecus gadus veci bērni teica, ka nav ēduši trīs dienas..." Argentīnā MMA cīkstonis nopelnīto miljonu iztērē cēlam mērķim

29 gadus vecais cīkstonis startē PFL ("Professional Fighters league") organizācijā un aizvadītajā gadā kļuva par tās čempionu pirmajā smagajā svarā (93 kilogrami), izcīnot uzvaru turnīrā, kas sastāv no piecām cīņām viena kalendārā gada laikā.

Pavasarī, kad Argentīnā tika piedzīvota viena no garākajām Covid-19 izraisītajām karantīnām visā pasaulē, līdz ar to daudzos rajonos situācija kļuva kritiska. Viena no pilsētām, kur apstākļi bijuši patiesi sarežģīti ir Sordi dzimtā vieta Rio Kvarto, tāpēc cīkstonis nolēmis palīdzēt, izmantojot PFL turnīrā izcīnīto naudas balvu.