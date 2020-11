Publicēti jaunākie valstu Covid-19 saslimstības rādītāji

Pēc atgriešanās no visām valstīm, kurās ir ļoti augsts un augsts saslimstības rādītājs, obligāta prasība ir 10 dienu pašizolācijas ievērošana.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ vai Apvienotās Karalistes, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Urugvajas, Japānas, Dienvidkorejas, Singapūras, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.