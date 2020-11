Raidījums: Dānijas kažokādu uzņēmumā Covid-19 izslimojuši vairāki viesstrādnieki no Latvijas

Šobrīd nav zināms, uz cik uzņēmumiem Dānijā cilvēki devās, bet vienā no tiem, kurā nodarbojas ar ūdeļu ādu izstrādi Vardē Dienviddānijas reģionā, novembra sākumā ieradās aptuveni 190 cilvēku no Latvijas.

Uzņēmumā atklāja, ka pakāpeniski aptuveni 150 testi bija pozitīvi, bet lielākajai daļai no saslimušajiem nebija nekādu simptomu.

Paši strādājošie no Latvijas par notikušo atklāti runāt nevēlas, bet bez vārda minēšanas piekrīt atbildēt rakstiski uz uzdotajiem jautājumiem.

Viens no viņiem, kurš šobrīd jau atgriezies Skrundā un ievēro pašizolāciju, raksta: "Covid-19 man konstatēja pēc nostrādātas nedēļas, pazīmes bija nogurums, jocīga sajūta iekšā – vairāk plaušu zonā. Karantīnā atrados kādas 14 vai vairāk dienas. Man bija apmaksāta slimības lapa. No Dānijas man ir apliecinājums, ka esmu izslimojis Covid-19. To mums visiem pozitīvajiem izsūtīja."