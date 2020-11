Īrija paziņo par Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanu decembrī

Valsts kopš 21.oktobra sešas nedēļas ir bijusi pakļauta stingriem ierobežojumiem. Visas nebūtiskās mazumtirdzniecības un izklaides vietas ir slēgtas, cilvēkiem nav atļauts doties tālāk par pieciem kilometriem no mājām, un visi nebūtiskā darba darītāji ir spiesti strādāt mājās.

No 18.decembra līdz 6.janvārim, kas ir galvenais svētku periods, cilvēki drīkstēs braukāt pa valsti. No 18.decembra arī tiks atļauts pulcēties cilvēkiem no ne vairāk kā trim mājsaimniecībām.