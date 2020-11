Eiropā no Covid-19 mirušo skaits pārsniedzis 400 000

Eiropā ar jauno koronavīrusu inficējušies 17 606 370 cilvēki, no kuriem 400 649 miruši no Covid-19. Pēdējā nedēļā vien miruši 36 147 cilvēki, kas ir lielākais no Covid-19 mirušo skaits Eiropā vienā nedēļā kopš pandēmijas sākuma.