Zinātniekiem nav skaidrības, kāpēc ūdeles Covid-19 izplata tik strauji

Šonedēļ arī Lietuvā kādā zvērkopības saimniecībā sāka nobeigties ūdeles. Dzīvnieki bija inficējušies no slima fermas darbinieka.

"Latvijā ūdelēm šī saslimšana nav konstatēta. Līdz ar to ūdele ūdelei nevar nodot šo slimību. Ja Latvijā kādas ūdeles saslimtu, tad tas varētu notikt caur inficētiem cilvēkiem, kopējiem, kas nonāktu kontaktā ar ūdelēm," stāsta Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga.

"Pirmie rezultāti no tām saimniecībām, kuras ir izmeklētas, neuzrāda kādus signālus, ka ūdeles tur būtu inficējušās. No citu valstu pieredzes mēs zinām, ka fermās, kur ūdelēm ir konstatēta saslimšana, ir novērojama šo dzīvnieku pastiprināta mirstība. Arī šādas pasīvās uzraudzības ietvaros mums nav nekādas indikācijas no zvēraudzētavām, ka tādas problēma būtu," norāda Lamberga.