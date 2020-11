Latvijas Banka pārsūdzējusi Rīgas rajona tiesas spriedumu, kas liek bijušajam prezidentam Rimševičam izmaksāt 151 000 eiro

"Tiesa mēģina šos jautājumus sajaukt kopā, tas to mēs nevaram noliegt, ka argumentācija ir diezgan pretrunīga dažbrīd, un tāpēc mēs līdz galam varbūt nevaram atbildēt, kas ir bijusi tā pārliecība tiesai, kāpēc tieši Ilmāram Rimšēvičam būtu tiesības saņemt atalgojumu no Latvijas Bankas, jo visa pamatā vai visa esence, spriedumā ir par to, ka Latvijas Banka ir pārkāpusi savas pilnvaras. Un primāri pārkāpusi pilnvaras uz Ilmāra Rimšēviča atstādināšanu. Un tai pašā laikā tiesa spriedumā sāk visu savu sprieduma motīvu daļu ar to, ka atstādināšanu ir veicis Korupcijas novēršanas apkarošanas birojs ar savu drošības līdzekli, tad, protams, tas raisa neizpratni šajā ziņā," norādīja Lasmanis.