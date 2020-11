Raidījums: Ar tiesas lēmumu publiskotā Vanšu tilta kāpņu remonta tāme neizskaidro četrkāršo sadārdzinājumu

Vanšu tilta kāpņu remonts bija viens no pēdējiem Saskaņas un GKR koalīcijas simboliskajiem projektiem, kur tāme no bojājumu apsekošanas līdz remontam neizskaidrojami pieauga. Sākumā kāpnes solīja saremontēt par simts tūkstošiem, pēc tam par 170 bet beigās samaksāja 375 000 plus PVN, ziņo raidījums "Nekā personīga".